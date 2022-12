Gros déploiement de pompiers autour de l’athénée royal Vauban à Charleroi: un incendie est en cours

Vers 10 heures du matin ce mercredi, les pompiers de Marcinelle sont arrivés en nombre à l’athénée royal Vauban située rue Tumelaire à Charleroi. Un départ complet et une échelle en renfort sous les ordres de l’adjudant Melars. Selon nos informations, il s’agit d’un début d’incendie qui a pris dans la toiture. Une entreprise aurait été en plein travaux sur le toit à l’aide d’un chalumeau et la mousse antifeu… A pris feu. L’école a été partiellement évacuée. Vers 10h30, le feu était maîtrisé. Les primaires et les maternelles ont déjà pu réintégrer les locaux. Le bâtiment va être aéré pour évacuer les fumées avant que les élèves de secondaire ne réintègrent les classes.

