«Y’a un souci dans la tête», «Faut accepter de se faire aider»: Loana est restée trois semaines avec une bague coincée au doigt avant d’être opérée, les internautes choqués (vidéo)

La dernière publication Instagram de Loana fait parler. Et pour cause, on peut voir le doigt de l’ancienne star de télé-réalité très gonflé en raison d’une bague manifestement trop serrée. « Loana s’est fait hospitaliser hier à la clinique Saint-Jean de Cagnes-sur-Mer. Elle avait une bague coincée à son doigt depuis trois semaines et elle n’arrivait pas à l’enlever, son doigt était limite nécrosé. Depuis sa prise en charge à la clinique, ils s’occupent tous très bien d’elle afin de sauver son doigt », raconte le bloggeur Aquababe.

Loana a partagé une photo après l’opération, mais aussi l’état de son doigt avant l’opération…