Le restaurant «Les Temps Gourmands» à Mettet, ravagé par un incendie: un pompier blessé dans l’intervention

Les soldats du feu ont eu recours à deux autopompes, deux citernes, une auto-échelle et une ambulance venus des casernes de Sambreville, Fosses-la-Ville et Mettet. Un pompier a été blessé à la main en tentant d’éteindre le feu. Il a été conduit à l’hôpital.

Le restaurant est complètement sinistré et restera fermé. Le bourgmestre de Mettet, Yves Delforge, est descendu sur place. La police locale Entre-Sambre et Meuse s’est chargée des constats d’usage. Les causes du sinistre sont accidentelles. Il semblerait qu’une guirlande lumineuse placée derrière le bar en soit à l’origine.