Crise de l’accueil: la Commissaire aux droits de l’homme exhorte la secrétaire d'État à l’Asile et la Migration Nicole de Moor à garantir l’hébergement

« Le manque de logements disponibles dans les structures d’accueil et les retards signalés dans l’enregistrement et le traitement des demandes d’asile ont de graves conséquences sur les droits humains des demandeurs d’asile, notamment leur droit à la santé et leur accès à un abri et à d’autres besoins fondamentaux », affirme Mme Mijatovic, dans un courrier adressé le 13 décembre dernier à la secrétaire d’État à l’Asile et la Migration Nicole de Moor, et rendu public ce mercredi.

de videos

Tout en saluant la décision du gouvernement d’ouvrir des centres d’accueil supplémentaires et d’augmenter les ressources humaines, la Commissaire observe que « ces mesures ne sont pas suffisantes pour répondre à la complexité et à l’ampleur des besoins existants. »