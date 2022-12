Un Noël déchirant pour une famille belge: Yannick et Ana ont pris la «décision la plus difficile de leur vie» pour leur fils de 6 ans, «notre dernière porte de sortie»

Oui mais voilà, comme le souligne la Gazet van Antwerpen, l’assurance maladie n’intervient pas dans les frais et les parents ne peuvent donc compter que sur les élans de solidarité. Si les campagnes de soutien ont été nombreuses, la somme nécessaire pour l’opération -au moins 100.000 euros !- est loin d’être atteinte.

Il y a un peu plus de six ans, Ana et Yannick devenaient les heureux parents de Ian. Un petit garçon merveilleux qui allait bouleverser leur vie mais aussi devenir la source de toutes leurs inquiétudes. Car à sa naissance, celui-ci n’avait malheureusement qu’une seule oreille. Une malformation que seule une opération extrêmement coûteuse aux Etats-Unis pourrait solutionner.

« Les actions que nous menons depuis près de six mois ont permis de récolter 39 000 euros. Nous en sommes extrêmement reconnaissants, mais nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir », explique une amie proche de la famille à nos confrères flamands. Depuis plusieurs semaines, les différentes actions stagnent. Devant cette situation, Ana et Yannick ont pris une lourde décision.

Un choix fort, « la décision la plus difficile de leur vie », mais qu’ils prennent pour le bien de leur fils. Et ce, sans en alerter leurs amis. « Soudain, nous avons vu sur les réseaux sociaux que nos amis (Ana et Yannick, ndlr) mettaient leur maison en vente… C’est déchirant. Surtout que nous ne savions pas car ils ne voulaient pas nous embêter avec ça. »

Un beau cadeau d’anniversaire ?

C’est pour éviter qu’Ian ne prenne trop de retard que la famille a opté pour cette « solution ». « Chaque jour, son déficit d’apprentissage s’accroît », commente son papa. « Par exemple, il ne peut pas distinguer les lettres N et M, même s’il est assis au premier rang. Les nounous doivent souvent répéter une tâche, ce qui lui cause une frustration car il entend les rires derrière lui. Sans parler de l’intimidation. Il joue surtout avec les filles parce qu’elles sont gentilles avec lui et qu’au moins elles ne jettent pas son chapeau ou sa casquette dans les toilettes », ajoute-t-il.

Cette opération s’avère donc essentielle. Et Ana et Yannick insistent, il ne s’agit pas d’une opération esthétique. « Nous pourrions réaliser une reconstruction de l’oreille ici, en Belgique. Mais pas du canal auditif et c’est ça qui nous importe ! »

Si la décision des parents est donc prise, les amis ne veulent pas se résigner. « Ces personnes sont complètement épuisées et fatiguées. Nous ne pouvons pas laisser cela se produire », explique l’amie proche qui a relancé un appel aux dons. « Nous recherchons 12.200 autres personnes qui souhaiteraient donner 5 euros. De cette façon, nous collecterons les centimes sans que les parents aient à vendre leur maison. L’anniversaire de Ian est proche (fin janvier, ndlr) et quel plus beau cadeau que de pouvoir lui dire à ce moment-là que son rêve va se réaliser ? »