Une dame de 76 ans menacée avec un pied-de-biche pour ses bijoux et son argent à Eupen

Juste après être rentrée chez elle, une personne a frappé à sa porte arrière. En ouvrant la porte, la dame s’est retrouvée face à un homme, lui demandant si une autre femme se trouvait dans l’appartement. L’homme a ensuite complètement poussé la porte d’entrée et a fait entrer la victime dans le couloir de l’appartement.

Il a ensuite saisi la victime par le bras, l’a menacée avec un pied-de-biche et l’a traînée à l’étage supérieur. Le criminel a fouillé la chambre à coucher de la victime et lui a dérobé des bijoux et de l’argent.