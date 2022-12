L’opposition louviéroise dit «non» au budget 2023 et appelle à plus de retenue budgétaire

Avec 174 M € en 2023 contre 137 M € en 2022, le budget de la Ville a attiré le couroux de l’opposition qui a voté non à l’unanimité, tandis que la majorité PS-Ecolo le faisait passer. L’opposition fustige surtout les 85 M € d’investissements (subsidiés à 36 %) prévus dans des rénovations d’écoles (21 M €), pour de l’investissement énergétique, des réfections de voiries, les cimetières, mais aussi dans le cadre du projet de Ville Parc (aménagements de terrils, domaine Boël…), ainsi que la création d’un parking de délestage à hauteur du pont-canal à Houdeng-Aymerie (510.000 €) et l’amélioration de l’utilisation du vélo.

Pour Christian Baise (MR), on s’enfonce de plus en plus dans le rouge. - O.D.

L’opposition pointe l’emprunt qui grimpe de 13M € en 2022 à près de 113 M € en 2023 : « Les recettes courantes sont inférieures aux dépenses et vous empruntez avec une dette qui explose. On va passer de 1724 à 2942 € de charge annuelle par habitant », constate Christian Baise, conseiller MR, « On s’enfonce de plus en plus dans le rouge. Il faut réduire les dépenses et prendre ses responsabilités. »

Xavier Papier (Plus) craint pour les génarations futures. - D.C.

Xavier Papier (Plus) s’inquiète, lui, de l’endettement des générations futures : « Par rapport à 2021, les dépenses explosent de 33 %, sans critiquer l’action du CPAS, sa dotation a quasi doublé. À un moment, on ne peut pas continuer de creuser le trou. On équilibre le budget avec un emprunt de plus de 105 M €. Même si la RW prend (avec le plan Oxygène, ndlr) à sa charge 15 % de cet emprunt, ainsi que les intérêts durant 13 ans, on financera en fait surtout les banques. Et ce sont nos enfants qui paieront la note ! »

Il ajoute concernant l’explosion des charges de pension que la Ville doit payer : « C’est juste la conséquence de la gestion passée du PS. Si nous avons une énorme cotisation de rattrapage, à l’inverse des communes flamandes, c’est pour compenser ce que nous n’avons pas payé au préalable. La population louviéroise vieillit et nous n’aurons pas de bas de laine, mais des dettes comme jamais et pas d’emplois qui se créent. »

Jonathan Christiaens (Indépendant) fustige lui aussi l’endettement - D.C.

Pour Jonathan Christiaens (Indépendant), « seuls les budgets du CPAS et de la zone de police restent centrés sur leurs missions premières » : « Mais pour le budget de la Ville, c’est la grande illusion, un enfumage politique avec une série de projets cités sans tenir compte de la situation économique générale. On aurait aimé moins d’ambitions et plus de réalités ! » Il souligne aussi, concernant le Plan Oxygène d’emprunts proposé par la Région, « qu’aucune banque ne veut prendre le risque. Du coup, les conditions d’emprunts seront revues à la hausse avec des taux d’endettement insoutenables ».

Antoine Hermant (PTB) dit non également au budget. - D.C.

Antoine Hermant, pour le PTB, constate, lui, que « la commune fera appel à plus de sous-traitance avec un risque pour l’emploi public ». Il pointe aussi dans le budget 40.000 € pour pallier aux grèves Hygea : « On cherche à casser la grève de ces travailleurs qui évoluent dans des conditions difficiles ». Il aurait par contre préféré que l’on augmente la taxe parking sur les grandes surfaces pour « permettre plus de gratuité de parking au centre-ville, voire en zone bleue ».

Pour Olivier Destrebecq (MR), il vaut mieux créer de l’emploi. - D.C.

« Ce budget n’est ni le choix de la sagesse, ni de la responsabilité », renchérit le chef de file MR, Olivier Destrebecq, « Jamais en 22 ans, je n’ai pu voir une évolution aussi fulgurante des emprunts budgétaires ». Et de pointer du doigt directement le bourgmestre : « Vous utilisez partout le Plan Oxygène qu’aucune banque n’a encore accepté. Vous sentez-vous fier et responsable de vos choix politiques qui feront que les Louviérois trinqueront demain ? La seule solution pour alimenter le budget sainement est de créer de l’emploi et mettre l’économie au cœur de votre politique ! »

Répondre aux besoins des citoyens

Pour jacques Gobert, le budget rencontre des besoins citoyens. - D.C.

Le bourgmestre Jacques Gobert s’en défend : « Un budget sert à rencontrer les besoins des citoyens. Depuis des années, l’opposition brandit à chaque budget l’épouvantail de la catastrophe, du surendettement, de l’incapacité à rembourser… Mais nous avons toujours prouvé le contraire. L’Europe a dégagé des moyens astronomiques pour des plans de relance. Il faut une dynamique locale et économique, et on a l’ambition d’aller chercher des moyens. » Et de rétorquer directement à Olivier Destrebecq : « Je suis fier du projet que nous portons. Vous tirez la Ville vers le bas, nous méritons cette ambition au travers du projet de Ville. Vous souhaitez que notre commune se bride à un moment historique. On ne peut rester sur le quai, nous devons être dans le premier wagon. Cette ambition devrait pourtant dépasser la particratie et les luttes d’influence… »