Brussels Airport attend plus de 800.000 passagers pendant les vacances de Noël

Les destinations les plus prisées sont notamment les îles Canaries, l’Espagne, le Maroc, Malte, les villes de sports d’hiver comme Innsbruck, Salzbourg et Kittilä, mais aussi New York, Dubaï et l’Afrique du Sud.

Les 824.000 passagers attendus du vendredi 23 décembre au dimanche 8 janvier inclus représentent 83 % du nombre enregistré pendant les vacances de Noël de 2019, avant la crise sanitaire (988.000).