Stress des fêtes: une psychologue donne des conseils pour passer un bon moment en famille

Éviter le stress lié aux fêtes de fin d’année n’est pas toujours simple. Entre l’excitation des enfants et la préparation de la fête, il faut parfois savoir dire stop et déléguer. « N’essayez pas d’être parfait », explique Vanessa King à nos confrères de « ». Selon elle, les fêtes c’est une question d’organisation, surtout quand on parle de cuisine. « C’est avant tout une question de planification. Préparez autant que possible à l’avance et congelez. Ne soyez pas un martyr, demandez de l’aide. Demandez à toute la famille d’éplucher les pommes de terre la veille par exemple. Mettez des chansons de Noël amusantes, faites en sorte que ce soit festif ».

Quand il s'agit de cadeaux, la pression pour peu aussi être écrasante. Et avec des publicités tentant pour les enfants avec les derniers gadgets, les cadeaux peuvent faire sauter la banque. « Cette année va être une véritable lutte pour certaines personnes. Si les enfants veulent un gros cadeau et que vous ne pouvez tout simplement pas vous le permettre, discutez-en avec eux. Expliquez votre budget et dites-leur de choisir quelque chose qui lui convient. »

Rangez votre téléphone ! Les enfants adorent Noël et leur excitation peut être contagieuse. « Ce que les enfants veulent le plus, c’est du temps de qualité avec leurs parents. Mais assurez-vous que vous n’êtes pas multitâche ou sur votre téléphone pendant que vous êtes avec eux. Quinze minutes de votre temps et de votre attention les feront se sentir plus spéciaux qu’une heure où vous êtes distrait. »