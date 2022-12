Une nouvelle gare de bus TEC à Genval

Outre un renforcement de la sécurité et du confort, l’intermodalité avec la SNCB est ainsi facilitée puisque la nouvelle gare de bus est maintenant à hauteur des quais trains.

La nouvelle gare de bus propose des infrastructures nettement améliorées et plus sécuritaires, et ce tant pour nos clients que pour les conducteurs. La gare est en outre beaucoup plus spacieuse que les anciennes installations TEC situées sur le rond-point devant le bâtiment voyageur de la SNCB. En effet, chaque ligne dispose maintenant de son propre quai. Rappelons-le, la gare de bus à Genval, ce sont cinq lignes de bus du TEC (les lignes 366, 15, 58, 38 et 128), dont deux lignes à vocation scolaire vers le collège de Basse-Wavre et le lycée de Berlaymont à Waterloo.