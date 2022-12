Marie Arena: «Ma relation avec Monsieur Panzeri relève de l’amitié professionnelle, amais il n’a été question de pression politique ou financière ... »

Leurs situations sont néanmoins différentes : contrairement à Marc Tarabella, Marie Arena n’a pas subi de perquisition (seul le bureau d’une de ses collaboratrices, et ancienne collaboratrice de l’ASBL Fight Impunity qui intéresse fortement les enquêteurs, a été perquisitionné) et son nom n’a jamais été cité comme l’aurait été celui de Marc Tarabella dans les aveux d’un des protagonistes de l’affaire… Ce qui n’entache absolument pas sa présomption d’innocence d’ailleurs. D’autant plus qu’il n’est encore inculpé de rien dans cette affaire. Marie Arena n’a pas répondu à nos demandes répétées d’interview, mais elle nous a envoyé ce mercredi matin cette longue réaction que nous pourrions qualifier de mise au point. « Depuis les perquisitions réalisées chez les principaux inculpés et d’autres personnes plus ou moins liées à la mise au jour d’une affaire de corruption et d’influence externe au sein du Parlement européen, j’ai personnellement été citée dans des médias belges et internationaux laissant planer le doute sur le fait que je serais impliquée dans cette affaire », écrit-elle. « Comme tous mes collègues je suis à la fois abasourdie mais aussi profondément en colère contre les auteurs de ces actes de corruption qui abîment notre travail parlementaire au profit de certains pays et/ou d’intérêts particuliers. »

« Amitié professionnelle »

Parmi les éléments qu’il lui est apparu nécessaire de communiquer publiquement, un long paragraphe sur ses relations avec Antonio Panzeri. « Ma relation avec Monsieur Panzeri était une relation que je qualifierais d’amitié professionnelle basée, pour ma part, sur le respect mutuel de nos convictions souvent différentes mais que je pensais guidées par l’avancement des droits humains », reprend Marie Arena. « Cette amitié professionnelle s’est construite lors de la précédente législature et s’est poursuivie ensuite dans le cadre des contacts avec Monsieur Panzeri dans le cadre de son organisation « Fight Impunity » Jamais il n’a été question de pression qu’elle soit politique ou financière entre nous et souvent nos positions quand elles étaient divergentes le sont restées ; exemple, ma position hostile à l’accord commercial pêche et agriculture avec le Maroc. »

Marie Arena explique encore que ses « positions politiques envers les pays qui ne respectent pas les Droits de l’homme n’ont jamais souffert d’une quelconque ambiguïté et ni le Qatar, ni le Maroc ni aucun autre pays n’a bénéficié d’un traitement privilégié. Si j’ai voté contre la demande d’une résolution Qatar en plénière ce n’était pas pour protéger le Qatar mais bien au contraire pour privilégier un travail plus rigoureux qui avait été initié dans la sous-commission Droits de l’homme (DROI) (qu’elle préside, NdlR) et qui aurait dû aboutir à une résolution et/ou un rapport d’initiative Qatar/Droits de l’homme début 2023 condamnant le Qatar pour les nombreuses violations des Droits humains ». « Totale indépendance » Elle tient encore à rappeler la totale indépendance de la sous-commission Droits de l’homme (DROI). « Certains laisseraient entendre que son fonctionnement et son agenda auraient été biaisés par des intérêts particuliers. Comme vous le savez sans doute, toutes les décisions qui sont prises en sous-commission DROI (agenda, thématiques, auditions, études, missions, opinions, rapports…) le sont dans le cadre des réunions des coordonnateurs représentant tous les groupes politiques. Par ailleurs ces décisions sont validées par la Commission AFET suivant le même processus à savoir information lors des réunions des coordonnateurs AFET représentant chaque groupe politique. Il y a donc un double contrôle politique des décisions prises. Les travaux de cette sous-commission n’ont donc pas souffert d’un traitement particulier et je vous invite à en prendre connaissance (elle nous a envoyé un agenda long comme le bras des thématiques abordées entre 2020 et 2022, NdlR) » Marie Arena poursuit : « L’équipe du secrétariat de la sous-commission ne prend jamais de décision politique, elle exécute les décisions prises en réunion des coordonnateurs. À ce titre, elle organise l’agenda, elle constitue les panels d’invités (en consultant les groupe politiques), ces invités ne sont jamais rémunérés et dans le cadre des études le secrétariat fait appel au service EPRS qui les sous-traite selon les règles en vigueur au service d’étude. Je précise enfin que mes collaborateurs n’interviennent pas sur le travail de la sous-commission excepté pour les questions de concordance avec mon agenda et de suivi de courriers. La sous-commission DROI a toujours travaillé à livre ouvert tant avec ses coordinateurs qu’avec la commission AFET de laquelle elle dépend. Jeter le discrédit sur cette sous-commission, son secrétariat et sa présidence irait à l’encontre des objectifs poursuivis de lutte contre les ingérences étrangères. Cela donnerait raison à tous ceux qui veulent nous faire taire sur les violations des droits de l’homme dans le monde. »