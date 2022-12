Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Leurs situations sont néanmoins différentes : contrairement à Marc Tarabella, Marie Arena n’a pas subi de perquisition (seul le bureau d’une de ses collaboratrices, et ancienne collaboratrice de l’ASBL Fight Impunity qui intéresse fortement les enquêteurs, a été perquisitionné) et son nom n’a jamais été cité comme l’aurait été celui de Marc Tarabella dans les aveux d’un des protagonistes de l’affaire… Ce qui n’entache absolument pas sa présomption d’innocence d’ailleurs. D’autant plus qu’il n’est encore inculpé de rien dans cette affaire.

Marie Arena n’a pas répondu à nos demandes répétées d’interview, mais elle nous a envoyé ce mercredi matin cette longue réaction que nous pourrions qualifier de mise au point. « Depuis les perquisitions réalisées chez les principaux inculpés et d’autres personnes plus ou moins liées à la mise au jour d’une affaire de corruption et d’influence externe au sein du Parlement européen, j’ai personnellement été citée dans des médias belges et internationaux laissant planer le doute sur le fait que je serais impliquée dans cette affaire », écrit-elle. « Comme tous mes collègues je suis à la fois abasourdie mais aussi profondément en colère contre les auteurs de ces actes de corruption qui abîment notre travail parlementaire au profit de certains pays et/ou d’intérêts particuliers. »

