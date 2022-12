«The Dancer»: voici quand arrive la nouvelle émission de la RTBF présentée par Sara De Paduwa

C’est l’émission-événement de la RTBF de ce début d’année 2023. « The Dancer » part à la recherche du ou de la meilleur(e) danseur.eus.e de Belgique dans une compétition exceptionnelle et unique où émotion et talent rivalisent. « ‘The Dancer Belgique’ est un show de danse spectaculaire et hors norme dans le plus grand studio de Danse jamais construit en Belgique (100m2) avec un gigantesque miroir un peu spécial », prévient la RTBF dans un communiqué.

de videos

« The Dancer » sera à découvrir chaque mardi, durant huit semaines, à partir du 10 janvier sur la Une. La première phase, ce sont les auditions. 50 danseurs du pays vont livrer une prestation époustouflante face au miroir sans tain. De l’autre côté de ce miroir magique, une salle composée d’un public de 600 personnes qui détient le pouvoir de les sélectionner. Si 75 % du public présent dans la salle vote oui, le miroir sans tain s’ouvre. Le candidat qui découvre alors la salle est sélectionné pour continuer l’aventure.