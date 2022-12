La boucherie Lange cambriolée dans la nuit de mardi à mercredi à Chimay: «Je suis dégoûté pour le matériel cassé et le butin emporté» (photos et vidéo)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Depuis deux semaines, la police de la zone Botha enregistre une série de vols. Le dernier en date s’est passé dans la nuit de mardi à mercredi. La boucherie Lange, située rue du Pavillon à Chimay, a été la cible de malfrats.

Le patron, Christophe Lange, a publié sur les réseaux sociaux les images des caméras de surveillance. On y voit les cambrioleurs à l’action.

« Les voleurs étaient trois », détaille le boucher chimacien. « Ils ont cassé la fenêtre qui donne sur la rue. Deux d’entre eux sont entrés. Le troisième faisait le guet. »

Le cambriolage a duré une minute et six secondes précisément. Le temps de dévaliser le commerce et de gâcher le travail effectué par Christophe Lange et son équipe.