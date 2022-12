Certains médicaments Nurofen et Perdolan en rupture de stock dans les pharmacies

Du côté de Nurofen (médicaments fabriqués par la firme britannique Reckitt Benckiser), on évoque plutôt un « retard de production ». Cela concerne notamment le sirop sans sucre et les capsules molles à mâcher pour enfants, qui seront à nouveau mis en vente respectivement le 23 janvier et le 20 mars. Les suppositoires pour enfants de même marque sont également indisponibles, mais ils reviendront sur le marché à partir du 30 décembre.

« On est dans une période de pénurie parce que de nombreuses personnes sont malades en ce moment, » constate Ann Eeckhout, porte-parole de l’AFMPS. Les fabricants « n’avaient peut-être pas prévu une vague d’infections par le VRS (Virus respiratoire syncytial) en même temps que le retour de la grippe et du Covid », avance-t-elle. Par ailleurs, le pharma reste un secteur commercial. « Ces entreprises ne veulent pas produire trop ni trop peu », poursuit-elle. Et la production de médicaments consiste en un processus « long et complexe », ce qui implique que les producteurs ne répondent pas immédiatement à la croissance (inopinée) de la demande, peut-on lire sur pharmaStatus.be.