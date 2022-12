«Écœuré», «scandaleux»...: situation révoltante pour Jérémy dans «Les 12 coups de midi»: «Ce n’est vraiment pas une émission où on aurait pensé vivre ça...»

C’était un moment qu’il avait tellement attendu. Le 14 novembre dernier, Jérémy Fradin et son papa prennent la direction des plateaux de tournage de TF1 pour assister à l’enregistrement de l’émission « Les 12 coups de midi ». En plus d’être fans de l’émission, les deux hommes allaient soutenir leur soeur qui participait au jeu de midi de Jean-Luc Reichmann, comme le relate La Voix du Nord .

L’occasion était donc parfaite. François et Jérémy prévoient d’assister au tournage de deux émissions. Au moment de pénétrer sur le plateau avec le fauteuil roulant de Jérémy, le père et son fils se voient cependant refuser l’accès. «On leur a expliqué qu’il n’y avait pas d’endroit pour installer le fauteuil et qu’ils ne pourraient pas rentrer», raconte Franckie, la maman de Jérémy, absente ce jour-là. «Ils sont tombés sur une personne qui ne voulait rien entendre quand on lui disait que Jérémy était en capacité de marcher et que mon mari, pompier, pouvait être là en cas d’urgence», raconte la mère de famille.