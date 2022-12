La croissance a atteint 1,5% dans le secteur de la construction cette année

La fédération prévoit que la rénovation de logements et les travaux d’infrastructure continueront d’augmenter ces deux prochaines années, alors que la construction de nouveaux logements se stabilisera. La construction de bâtiments et de bureaux se porte par contre moins bien à cause de la surcapacité créée ces dernières années, analyse Embuild.

« La construction et la rénovation restent des activités très intéressantes », souligne le CEO de la fédération Niko Demeester. « L’immobilier reste le meilleur investissement ainsi que la meilleure forme d’épargne-pension. En outre, les taux hypothécaires sont toujours bas, et les nouvelles constructions et rénovations permettent de construire des maisons et des bâtiments énergétiques, ce qui se traduit par une baisse sensible des factures d’énergie. »