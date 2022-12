Un couple de boulangers namurois avait blanchi plus de 425.000 euros: ils devront rembourser

Le tribunal correctionnel de Namur a prononcé mercredi la confiscation de 427.645 euros à l’encontre d’un couple de boulangers reconnu coupable d’avoir détourné cette somme des comptes de sa SPRL et de l’avoir blanchie, entre 2015 et 2020. Une interdiction commerciale de cinq ans a également été prononcée contre l’un des prévenus.

Questionné par le tribunal fin novembre, il n’a pas nié les préventions reprochées, expliquant qu’il avait agi de la sorte. L’argent, qui n’avait pas été dépensé, a été retrouvé et consigné sur le compte de l’Organe Central pour la Saisie et la Confiscation. « Cet argent a bien été prélevé du chiffre d’affaires de la société. J’avais pas mal d’impayés et je voulais éviter des frais et éviter d’être trop taxé, que ce soit en cotisations sociales ou en impôts. »