Bruxelles Environnement octroie 3,7 millions euros pour rénover cinq bâtiments publics

« Les projets sont ambitieux et permettront de réduire drastiquement la consommation de ces bâtiments. Dans certains cas, les factures d’énergie et d’eau pourront ainsi fondre de 60 %. De quoi faire des économies tout en réduisant leurs émissions de gaz à effet de serre. Cela permettra également d’augmenter le confort des occupants et des usagers de ces bâtiments », commente Benoît Spies, en charge de RenoClick auprès de Bruxelles Environnement

Ces projets de rénovation globale prévoient toute une série de travaux. Cela va de l’isolation du toit et des murs au remplacement des châssis, à l’installation de panneaux photovoltaïques, de pompes à chaleur et de récupérateurs d’eau de pluie, tout en misant sur la circularité, la durabilité des matériaux, la biodiversité, la gestion de l’eau et la mobilité. Les travaux s’étaleront de la mi-2023 à la fin 2025.

Le but est simple, que ces premiers projets soient inspirants afin que d’autres leur emboîtent le pas. Le gouvernement bruxellois a ainsi prévu un budget de 16 millions d’euros en 2023 pour ces primes. « Il est plus que jamais essentiel de libérer notre Région de sa dépendance aux énergies fossiles, en soutenant tous ceux et celles qui rénovent leurs bâtiments pour les rendre plus économes en énergie : les citoyens, les entreprises et les pouvoirs publics qui sont aussi propriétaires de nombreux bâtiments. Renoclick, c’est un tremplin pour améliorer la performance énergétique de notre bâti public, et ainsi réduire les factures énergétiques et nos émissions de gaz à effet de serre. Notre objectif est que tous les bâtiments publics soient neutres en carbone en 2040 pour le bien-être des Bruxellois et pour la planète », déclare Alain Maron (Ecolo), ministre de la Transition climatique et de l’Energie.