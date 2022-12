Wallonie picarde: un nouveau comité chez « Les Engagés »

Afin de mieux coller aux réalités territoriales et politiques, les arrondissements d’Ath et de Tournai ont fusionné pour former le bassin de vie Wapi rassemblant toutes les communes de Wallonie picarde sauf Mouscron et Comines qui formeront un bassin de vie commun. En présence de la députée mouscronnoise, les militants centristes ont élu leurs deux délégués : un délégué politique qui coordonne l’action politique, il s’agira du jeune échevin leuzois Nicolas Dumont.

« Je me réjouis de la confiance que les militants m’ont accordée et je me mettrais au travail dès demain pour nos mandataires et les habitants de la Wapi. Plus que jamais un projet centriste, qui valorise le bon sens et la défense de l’intérêt collectif et non pas d’un collectif d’intérêts est la seule alternative pour nos communes et la Wallonie picarde ». Un délégué à l’action citoyenne qui coordonne l’action citoyenne, il s’agira de la conseillère communale lessinoise Cindy Ghislain. « Pour moi, s'engager en politique, c'est travailler à une société meilleure et plus humaine. J’ai hâte de pouvoir mettre en place des initiatives concrètes afin de soutenir le tissu associatif de Wallonie picarde qui est d’une richesse inestimable et de soutenir nos militants dans leurs actions ». Un comité rassemblant des élus de toute la Wallonie picarde les aidera dans cette tâche importante. Leurs adjoints seront Christelle Loiselet (Pecq) et Hubert Deschamps (Ellezelles), Samuel Pierquin (Ath), trésorier, Thierry Vandeghinste (Tournai), secrétaire, Jérémy Dagnies (Tournai), responsable formation et études, Benjamin Brotcorne (Tournai), conseiller politique, Charles Deseveaux (Brunehaut), représentant des jeunes, Adeline Capart (Estaimpuis), représentante des femmes, Gérard Uytterhaegen (Péruwelz), représentant des aînés.