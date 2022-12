Adrien Devyver et Gerald Watelet réunis pour les fêtes sur la RTBF: «En 30 secondes, on a retrouvé notre complicité»

Cela vous titillait de reformer votre duo ?

Gerald : J’ai arrêté à cause du rythme, c’était un marathon de tourner dix émissions en deux jours. En trois ans et 450 émissions, on a fait 900 recettes. « Un gars, un chef » demande beaucoup d’énergie positive, de bonne humeur. Si on fait ce programme avec des pieds de plomb, il perd tout son sens. Adrien et moi, on en reparlait régulièrement. Quand on nous a demandé de revenir, on a dit oui tout de suite.