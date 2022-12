Des vols vers New-York et Chicago depuis Liege Airport avec «Grimsey», un nouveau Boeing plus gros mais moins bruyant

Chaque nouvelle arrivée d’avions et/ou de compagnie est un petit événement en soi du côté de Liege Airport. C’est encore le cas depuis plusieurs jours puisque l’aéroport principautaire accueille « Grimsey ». Il s’agit là du tout premier Boeing cargo 767-300 converti de la compagnie Icelandair Cargo. Cette dernière, qui opère déjà 8 vols/semaine depuis Bierset, a décidé de renforcer sa flotte cargo avec l’acquisition de trois de ces appareils, plus modernes, spécifiquement conçus pour transporter un plus grand volume de marchandises tout en ayant un impact sur les nuisances sonores. Lire aussi Liege Airport accueille MSC, le leader mondial des compagnies maritimes qui se lance dans l’aérien Pour être très concret, « Grimsey » permet de transporter jusqu’à 50 % de volume de fret en plus par vol que les deux avions-cargos traditionnels de la compagnie. Surtout, cette arrivée sur le tarmac liégeois est synonyme de nouveaux vols. Ainsi, la compagnie aérienne islandaise va dès à présent étendre ses activités à Liege Airport avec 6 vols supplémentaires par semaine. Dans les faits, « trois vols par semaine relieront Liege Airport à New York et trois autres vols hebdomadaires relieront Liège à Chicago. De nouvelles liaisons cargo vers Los Angeles seront également ouvertes en avril 2023 avec la livraison du second BCF commandé par Icelandair Cargo », annonce ainsi l’aéroport.

+ 500 à 600 tonnes par semaine Pour le 5e aéroport cargo d’Europe – et 1er en Belgique –, cela signifie concrètement une augmentation du volume cargo (entrant et sortant) estimée entre 500 et 600 tonnes par semaine. « Ce nouvel appareil offre également un avantage conséquent en ce qui concerne la réduction des émissions sonores », pointent encore les responsables de l’aéroport.

Lire aussi PS et PTB votent avec le MR pour soutenir l’emploi à Liege Airport Laurent Jossart, le CEO de Liege Airport, se félicite de cette nouvelle arrivée et souligne « qu’une fois de plus, l’aéroport liégeois démontre qu’il se classe parmi les premiers aéroports européens pour le transport d’animaux vivants et pour les marchandises périssables qui nécessitent une manutention appropriée. Au fil des années, Liege Airport a développé une expertise internationalement reconnue dans ce domaine. » Rappelons en effet que l’aéroport principautaire s’est spécialisé dans le transport express, l’e-commerce, le matériel médical et humanitaire, les produits pharmaceutiques et frais ainsi que les animaux vivants.