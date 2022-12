François Pirette de retour sur RTL-TVI avec «Mad in Belgium»: «J’ai détourné le personnage de la série HPI»

Début décembre, le comédien poids lourd des audiences a enregistré à la Comédie en île, à Liège, les numéros inédits de « Mad in Belgium ». Durant trois dimanches sur RTL-TVI, il fera rire avec des sujets parfois sombres.

Quels seront les principaux thèmes de « Mad in Belgium » ?

L’été dernier, vous avez perdu votre oncle, qui vous avait inspiré le personnage d’Amédée. Le mettrez-vous entre parenthèses ?

Non, car mon oncle n’était pas Amédée. Léger et tendre, il aimait jouer aux anciens lors de repas de famille. Il prenait cette voix de vieil homme qui nous faisait tellement rire. Quand j’ai grandi, on a commencé à faire des duos.

