14% des réfugiés ukrainiens inscrits chez Actiris ont trouvé un emploi

En février dernier, la Russie envahissait l’Ukraine. Une grande partie des Ukrainiens ont alors quitté leur pays pour fuir le conflit. Dans ce contexte de guerre, l’Europe a attribué un statut particulier aux réfugiés ukrainiens. Une protection temporaire qui leur permet de jouir de plusieurs droits en matière d’accès au logement, au marché du travail, au système scolaire…

Les réfugiés ukrainiens sont de plus en plus nombreux à s’inscrire chez Actiris pour bénéficier d’un accompagnement vers l’emploi. En novembre 2022, on comptait 2.238 chercheurs d’emploi ukrainiens inscrits chez Actiris : 79% de femmes et 21% d’hommes. Depuis le début de la crise, 14% d’entre eux ont trouvé un emploi. La plupart se sont dirigés vers le secteur du nettoyage, de l’intérim, de l’Horeca ou de la vente. 20 % des Ukrainiens ont suivi une formation, principalement pour améliorer leur compétences linguistiques (97%).