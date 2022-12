Drame chez nos voisins: quatre personnes décèdent dans une fusillade à Brunssum dont Gianna, 14 ans

L’échange de tirs s’est produit dans une habitation de Brunssum, dans la province de Limbourg néerlandais, vers 22h00 mardi soir. La police a trouvé sur place quatre victimes, dont une prénommée Gianna et âgée de 14 ans est décédée. Deux autres étaient grièvement blessées et une dernière était blessée légèrement. Les blessés ont été emmenés à l’hôpital, où l’homme âgé de 39 ans et originaire de Heerlen a succombé à ses blessures.

Le tireur présumé serait l’un des blessés, selon De Limburger mais à ce stade, les circonstances doivent être étudiées. La police scientifique étant sur place depuis ce mardi soir. Une enquête de voisinage est également menée par les forces de l’ordre.