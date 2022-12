Vous comptiez partir à la côte pour les fêtes de fin d’années: la mer du Nord compte déjà une hausse de plus de 30% de réservations dans les hôtels

Pour les dix communes côtières, il s’agit de la première période de vacances hivernales sans mesures liées au coronavirus, depuis 2020 et le début de la pandémie. Le secteur touristique de la Côte est donc très positif quant aux vacances à venir, selon Westtoer. Pour l’office de tourisme, beaucoup de Belges choisissent de passer quelques jours de vacances à la mer.

D’après les chiffres de réservations en ligne, les établissements de la Côte ont enregistré environ 30 % de demandes en plus que l’année dernière, en particulier lors de la première semaine. Traditionnellement, le réveillon du Nouvel An constitue la nuit la plus chargée des vacances pour les hôtels. C’est d’ailleurs encore le cas cette année, avec un taux d’occupation de 60 % pour le 31 décembre. « Avec le beau temps, les hôtels espèrent des réservations supplémentaires en last minute », note Westtoer.