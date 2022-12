Noël approche, gare aux accidents qui pourraient gâcher la fête! «Ces dernières années, 2,6 millions de personnes sont tombées d’un tabouret ou d’une échelle en suspendant des décorations»

Selon la Royal Society for the Prevention of Accidents, 2,6 millions de personnes sont tombées d’un tabouret ou d’une échelle en suspendant des décorations ces dernières années, tandis que plus de 350 personnes sont chaque année blessées par des guirlandes lumineuses défectueuses… de videos Pour éviter que la fête ne soit gâchée, voici quelques conseils pour vivre cette fin d’année en toute sécurité.

On ne le rappellera jamais assez mais évitez d’enchaîner les flûtes de champagne chez votre cousin avant de prendre la voiture pour aller chez mamie. L’alcool peut être un vrai fléau lors des fêtes de fin d’année.

Faites attention lorsque vous grimpez pour peaufiner les décorations de Noël de dernière minute. « Si vous l’utilisez sur une chaise pour fixer une décoration, assurez-vous qu’elle est solide et robuste. Idéalement, utilisez un escabeau ou une échelle. Si vous ne pouvez pas atteindre facilement la zone que vous souhaitez décorer, trouvez un endroit plus pratique. Essayez de mettre en place des décorations avec quelqu’un d’autre pour vous assurer que vous n’êtes pas seul en cas d’accident. », a affirmé Ashley Martin, conseillère en santé publique de la Royal Society for the Prevention of Accidents.

Faites aussi attention lorsque vous allumez et éteignez les guirlandes lumineuses et faites attention aux fils qui traînent. Si vous voulez éviter les électrocutions, « Achetez toujours dans un magasin réputé. Ne jamais insérer ou retirer des ampoules lorsqu’elles sont allumées. Inspectez toujours les câbles et les ampoules pour détecter d’éventuels dommages. Si vous mettez des lumières à l’extérieur, n’utilisez que des lumières qui ont été conçues à cet effet ! », affirme la conseillère.