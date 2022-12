Jusqu’à vingt mois de prison ferme pour des livraisons de cocaïne en Brabant wallon au départ de Schaerbeek

Mohamed N., un habitant de Saint-Gilles né en 1983, écope de 20 mois de prison ferme et d’une amende de 12.000 euros, Brahim A. (1990) de Schaerbeek est condamné à trois ans de prison avec un sursis pour la moitié et une amende ferme de 12.000 euros, et Senka B. (1991) de Verviers à 18 mois de prison avec sursis ainsi qu’à une amende ferme de 8.000 euros. Un quatrième prévenu, habitant de Molenbeek-Saint-Jean, s’en tire avec une peine de travail de 250 heures. Une somme de 65.000 euros, retrouvée dans le cadre de l’enquête dans un immeuble de Schaerbeek, est confisquée.

L’enquête a débuté lorsque des informations faisant état de livraisons quotidiennes de cocaïne effectuées en Brabant wallon ont été communiquées à la police. L’examen de la téléphonie des suspects et les contrôles de police impliquant les véhicules suspects, des véhicules de location, ont permis de savoir que les voitures circulaient à partir de l’été 2021, de manière intensive, en Brabant wallon.