Hugo Clément pousse un coup de gueule contre les zoos: «Priver les animaux de leur liberté de mouvement est une forme de maltraitance»

Parallèlement à « Sur le front », sur France Télé, avec un livre et sa plate-forme média, le journaliste militant multiplie les actions de sensibilisation à l’écologie.

Hugo Clément vient de sortir son nouveau livre, « Les lapins ne mangent pas de carottes ». Dans un des chapitres, le présentateur de « Sur le front » épingle les parcs animaliers, à l’instar de Pairi Daiza, expliquant que tant le parc que ses visiteurs ne participent pas à sauver les espèces : « Je n’ai pas visité Pairi Daiza et je suis convaincu que les soigneurs font leur travail avec passion, mais maintenir des animaux en captivité et les priver de leur liberté de mouvement est en soi une forme de maltraitance », nous explique-t-il.

Et de poursuivre : « Dans un zoo, ils sont contraints et exposés au stress et au public. Les flashs des appareils, le bruit leur sont imposés. Maintenir des animaux à vie enfermés est fait pour le simple plaisir des visiteurs, c’est avant tout du business. Je ne dis pas que les zoos ne font rien pour les animaux, certains participent à des programmes de conservation des animaux dans leur milieu naturel. Mais cela reste une très faible part de leur budget, la grande majorité du bénéfice des zoos est investie dans l’amélioration des attractions touristiques, dans des hôtels. Cela reste des entreprises destinées à faire de l’argent. »