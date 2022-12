Les hôpitaux de Verviers et Malmedy se regroupent et vont répartir leur offre médicale

Une importante décision a été prise ce lundi soir lors des conseils d’administration du CHR Verviers et du CHRA de Malmedy. « Les conseils d’administration ont décidé d’envisager un groupement des deux institutions hospitalières », rapporte Philippe Boury, le président du CHR Verviers. de videos Un groupement d’accord, pas une fusion, insistent les responsables de différentes institutions qui font partie du même réseau ELIPSE. « Au sens légal ce n’est pas une fusion », explique Jacques-Remy Paquay, président du CHRAM. Mais dans les faits, ça en a quand même un peu l’air… « On se situe plutôt dans une fusion opérationnelle, de la gouvernance, des services, du projet médical et ce genre de choses », précise Philippe Boury. « Les deux institutions garderont leur autonomie, leur nom, avec une certaine médecine de proximité du côté de Malmedy et plus une médecine de référence du côté de Verviers. » Il y aura une répartition « pertinente et réaliste » de l’offre médicale entre les deux sites.

Les dirigeants des deux hôpitaux. - V.M.

Pas question de fermeture ou de déménagement donc pour le CHRAM qui a également de nombreux projets en route pour une quinzaine de millions d’euros au total. « On va avoir deux hôpitaux avec des spécificités différentes », rassure Ersel Kaynak, de Malmedy.

Lire aussi Les anciennes écuries de la police de Spa accueilleront le nouveau centre de médecine Meyerbeer Déjà des collaborations Cette décision est vue positivement du côté du personnel des deux institutions assure-t-on. « La complémentarité entre les deux institutions est importante. Il y a une dynamique qui se met en place, c’est une démarche très positive et un beau projet pour l’évolution des soins de santé », estime le directeur du CHR. On n’a d’ailleurs pas attendu que les CA votent un regroupement pour collaborer et ce, à plusieurs reprises, note le directeur du CHRAM. Lire aussi L’avenir des Heures Claires s’écrit en pointillé, les finances dans le rouge À terme, il y aura sûrement un conseil d’administration commun qui sera mis en place au côté des deux structures distinctes puisque le projet de regroupement vaut pour la gestion administrative, médicale et financière. Pour le personnel, assure-t-on, il n’y a pas de crainte à avoir. Le CHR emploie environ 1.300 personnes et le CHRAM 450. « Les gens qui sont en place garderont leur statut », insiste Philippe Boury.