Réorganisation au cimetière de Lobbes-Centre: une septantaine de concessions sera récupérée

On le sait, c’est un fait général : être enterré dans le cimetière de son village, c’est parfois impossible. Ces lieux de recueil sont malheureusement souvent complets. Toutefois, à l’initiative de l’échevin des Cimetières, Michel Temmerman, le cimetière de Lobbes-Centre subira une réorganisation. « Depuis 2014, la Commune avait l’obligation d’établir une liste de Sépultures d’Importance Historique Locale, avec le concours du centre d’histoire de la commune de Lobbes », explique Lucien Bauduin, le bourgmestre.

Ceci étant fait, la Commune a dès lors commencé à afficher dans le cimetière de Lobbes-Centre, le seul au sein duquel se trouve un ossuaire et donc, le seul au sein duquel des exhumations peuvent être réalisées. « Nous avons contacté les ayants droit, lorsqu’il y en avait encore, des concessions ciblées afin de savoir s’ils souhaitaient prolonger la concession ou non. Et nous pouvons, à partir de la Toussaint 2023, procéder à l’exhumation d’une septantaine de concessions. »