Les antennes administratives et de quartier changent d’horaire à Mouscron

À partir du 1er janvier 2023, donc, les horaires des différentes antennes vont changer. Hors congés scolaires, l’antenne du Tuquet sera ouverte le mercredi après-midi, de 14h à 16h45, et le jeudi après-midi, de 13h30 à 16h15. Celle du Mont-à-Leux sera ouverte le mercredi toute la journée, de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 16h15. Pour les antennes administratives de Luingne, Herseaux et Dottignies, il y a à chaque fois un jour de fermeture en plus : celle de Luingne sera désormais fermée les jeudi et vendredi, celle d’Herseaux les lundi et mardi et celle de Dottignies les mercredi et jeudi. Les jours d’ouverture, chaque antenne administrative est ouverte de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 16h45.