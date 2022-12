Tournai, Mons et Charleroi reçoivent 182,6 millions du Fonds de l’Union Européenne pour une Transition juste

Cette dernière avait, dans un avis préliminaire début 2020, identifié ces trois territoires hennuyers comme les plus impactés en Belgique par les changements induits par la transition climatique. Annoncé en 2019 dans le cadre du Pacte vert européen, le FTJ doit précisément se concentrer sur ce type de territoires où l’ampleur de la transition climatique est la plus importante.

Le Fonds, dont l’enveloppe pour la Belgique était de 166 millions d’euros en prix 2018, aidera la Wallonie « à abandonner les combustibles fossiles et à décarboner son industrie lourde », selon la Commission. Tournai, Mons et Charleroi recevront ce soutien notamment pour remplacer les combustibles fossiles par l’hydrogène et le biométhane renouvelables.