L’administration communale de Lobbes va subir une rénovation énergétique, les anciens bâtiments Baix seront destinés à accueillir le service Travaux

La Commune de Lobbes a rentré son budget et, à l’extraordinaire, on constate une volonté de rénover les infrastructures destinées à accueillir les différents services. Tout d’abord, Lobbes a été retenue dans le cadre d’un appel à projet destiné à la rénovation énergétique de la maison communale, située rue du Pont. « C’est IGRETEC qui est l’auteur de ce projet estimé à 500.000 €, dont 80 % sont subsidiés », commente le maïeur Lucien Bauduin.

Par ailleurs, un autre dossier conséquent est celui qui concerne la réhabilitation des anciens bâtiments « Carrelages Baix », situés entre la gare et la rue de l’Abbaye. « Il faudra sécuriser l’endroit qui accueillera le service Travaux. Pour ce faire, il sera question de placer une clôture mais aussi d’installer des caméras car du matériel sera stocké là-bas aussi. » Les ouvriers communaux devront donc faire preuve d’encore un peu de patience avant d’intégrer leurs nouveaux locaux. « Ce sera bien plus adapté et confortable qu’à l’arrière de la commune comme c’est le cas actuellement. »