Il pète les plombs et frappe son bébé de sept semaines qui n’arrête pas de pleurer: «Je regrette ce que j’ai fait», clame le Montois

‘Alice’ et ‘Michel’ sont les parents de ‘Aude’ (prénoms d’emprunt) depuis début septembre 2022. Ce 17 octobre 2022 vers 8h30, Alice se rend à sa formation en promotion sociale. Elle laisse Aude sous la surveillance de son père, qui doit partir sous peu à son travail dans l’Horeca à Mons. Michel doit juste lui donner le biberon puis la mettre au berceau. Mais voilà : Michel est à bout, d’autant plus qu’Aude commence à pleurer, pleurer. Il finit par lui porter des coups au visage tout en la suppliant de se taire. Il lui serre les poignets, les chevilles, il la plaque brutalement sur un lit, la reprend, puis la pose sur sa poussette où elle se calme. Mais voilà : l’amie arrive et est alertée par le visage de la petite qui gonfle… Elle se rend à l’hôpital Ambroise Paré la faire examiner. Il est alors 11h30. Les médecins constatent des ecchymoses sur la face du bébé, ainsi qu’à un poignet et à une cuisse. La police est appelée.

Entendu, Michel se borne à dire que son bébé lui a porté un coup de tête et que dans la foulée, il l’a lâché involontairement : Alice a chuté et s’est blessée. Mais à sept semaines, le bébé n’a pas encore les muscles de la nuque assez forts pour permettre ce genre de mouvement. Et les bleus autour des yeux ne sont pas compatibles avec une chute. Bref : Michel est placé sous mandat d’arrêt pour coups à son bébé. Ce mercredi, il en répondait devant la chambre à trois juges du tribunal du Hainaut, division de Mons. « Je suis sous médicaments », prévient-il. Avec son physique si jeune, quasi frêle, on peine à deviner qu’il a commis des faits qui auraient pu avoir des conséquences dramatiques !

« Qu’on l’adopte »

Ce qui laisse le tribunal pantois, ce sont les mots qu’il a écrits à la maman d’Aude : « Je vais la tuer »… « Je ne veux plus d’elle »… « Qu’on l’adopte ! » « Je ne pensais pas ce que j’ai écrit à l’époque », explique-t-il devant le questionnement de la magistrate.

Michel a un antécédent : en février 2022, il a bénéficié d’une suspension probatoire du prononcé, assortie de conditions probatoires, pour viol de mineure. Entendez, selon son avocat Me Jérémie Berger, qu’il a eu une relation sentimentale avec une jeune fille de moins de 14 ans.

Mais ce qui interpelle la présidente d’audience, c’est qu’en guise de condition probatoire, il a vu une seule fois l’assistante de probation… Quant au suivi psychiatrique, « j’ai eu rendez-vous avec un psychiatre qui ne pouvait pas me prendre. Je devais prendre rendez-vous avec un autre psy. » Me Berger admet qu’il arrive que certains psys se désistent de certains patients… En octobre aussi, Michel, qui prenait un antidépresseur pour soigner ses hallucinations, a estimé qu’il allait mieux : il a cessé de le prendre. Le 17 octobre, il a simplement pété les plombs…

Me Jérémie Berger défend Michel. - G.M.

Aucune séquelle

Aujourd’hui, Aude va assez bien. Elle ne souffre a priori d’aucune séquelle neurologique ou cérébrale. Elle est dans un service spécialisé à l’hôpital avec sa mère qui est jugée apte à garder la petite. Elle est partie civile avec son avocate Me Ambre De Coninck qui relate cette triste histoire à l’audience. Quant à Michel, il a tout perdu suite à ce dérapage. Au nom du parquet, Julie Baiwy réclame 4 ans d’emprisonnement à son encontre. Me Berger plaide un sursis probatoire pour ce qui excède la préventive subie. Aux mêmes conditions que celles édictées par le jugement de février.

Pour rendre justice adéquatement, le tribunal veut savoir où en est le prévenu, au plan psychologique. D’ici la mi-janvier, le parquet va contacter un psychiatre afin de l’examiner pour savoir où il en est dans ses problèmes. Suite à la mi-janvier. « Je regrette ce que j’ai fait, c’est honteux », ponctue le prévenu. Qui devra passer Noël derrière les barreaux, a stipulé la présidente.