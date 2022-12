Ce nouveau SUV dispose d’un écran jamais vu

Il s’appelle Aehratm, et il est issu de la passion de ses concepteurs pour l’aéronautique. Ce nouveau SUV électrique italo-américain, dont les premières livraisons sont prévues en 2025, est équipé d’un écran d’une dimension jamais vue en automobile. De la largeur d’un tableau de bord complet, il se positionne en position basse lorsque la voiture est en mouvement et affiche toutes les informations de conduite habituelles. Les deux zones extérieures font alors office de rétroviseur relayant les images des deux caméras latérales.

Home cinéma

Lorsque le véhicule est garé, les occupants peuvent choisir d’étendre l’écran vers le haut pour transformer l’habitacle en home cinéma ou en salle de visioconférence. Un second écran tactile, plus petit et de forme oblongue, est monté au centre du tableau de bord en cuir cousu main. Quant au volant à joug, il utilise une bande numérique pour fournir les informations-clés au conducteur.