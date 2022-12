Du carburant synthétique quasiment neutre en CO2

Alternative crédible à l’énergie électrique pour alimenter les voitures, les carburants synthétiques peuvent être utilisés dans les moteurs à combustions classiques et sont presque neutres en CO2. Au Chili, la société Highly Innovative Fuels a commencé la production de eFuel fabriqué à partir d’eau et de dioxyde de carbone capturé dans l’air, à l’aide de l’énergie éolienne. Et c’est une Porsche 911 qui a été la première à se ravitailler sur le site.

Production croissante

Dans un premier temps, la production annuelle sera de 130.000 litres, utilisés dans des projets phares tels que la Porsche Mobil 1 Supercup et dans les Porsche Expérience Centers. Le volume passera ensuite à 55 millions de litres d’ici deux ans, pour atteindre 550 millions de litres en 2027.