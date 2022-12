Audi mise tout sur l'électromobilité

C’est une décision qui ne s’improvise pas, et Audi a choisi d’utiliser ses sites de production existants plutôt qu’en construire de nouveaux. Un travail titanesque qui vise à transformer le matériel, mais aussi à former le personnel. La marque a ainsi débloqué un demi-milliard d’euros pour la formation de ses employés d’ici 2025.

Bruxelles en pionnière

Deux sites, Böllinger Höfe et Bruxelles, produisent déjà des véhicules entièrement électriques. À partir de l'année prochaine, l'Audi Q6 e-tron sera le premier modèle 100% électrique à sortir de la chaîne de production d’Ingolstadt. Et la production de voitures entièrement électriques commencera progressivement à Neckarsulm, San José Chiapa et Győr. En 2029, tous les sites produiront au moins un modèle de véhicule 100% électrique.