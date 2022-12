Jean-François Chefneux au centre de toutes les convoitises pour les prochaines élections à Verviers

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

On nous mettrait un fusil sur la tempe pour nous demander de pronostiquer en vitesse qui sera le prochain bourgmestre de Verviers qu’on ne saurait pas quoi dire. Au PS, le plus gros parti de la ville, rien n’est clair. On ignore qui sera sur la liste et surtout qui sera en première place. Les autres formations sont certes moins fortes, mais elles ont une carte à jouer. Au centre de toutes les convoitises, se trouve Jean-François Chefneux.