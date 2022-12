Malgré la crise, Woluwe-St-Pierre adopte un budget 2023 en équilibre: «La commune a pris des mesures inédites»

Avec une augmentation de 1,3 million d’euros de dotation à la zone de police, aucun sacrifice n’est fait en matière de sécurité que ce soit pour le personnel policier et pour l’installation de caméras sur le territoire communal. Idem pour le CPAS dont la dotation augmente de près de deux millions d’euros.

Entre le mois de septembre 2021 et la fin de l’année 2023, la commune aura dû faire face à une indexation salariale de +16,6 % (5 indexations de 2 % en 2022 et 3 indexations de 2 % en 2023) : du jamais vu. « De telles indexations sont lourdes à porter pour les communes mais elles sont indispensables pour permettre au personnel de faire face à l’augmentation du coût de la vie », explique Benoît Cerexhe (DéFI), le bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre en charge du personnel communal. À cette indexation s’ajoutent les augmentations salariales liées aux accords interprofessionnels. À titre d’exemple : l’enveloppe budgétaire en frais de personnel et de pension était de 49 millions en 2021. Elle s’élève à 58 millions en prévisionnel pour 2023.

« Suite à cette indexation galopante, nous n’avons d’autre choix que de diminuer la voilure, raison pour laquelle la commune a pris des mesures inédites en matière de personnel avec une double priorité : maintenir l’emploi et ne pas augmenter la fiscalité sur nos citoyens », explique l’échevin du Budget, Dominique Harmel (DéFI).

Jusque fin 2023, ces mesures sont les suivantes : favoriser les contrats subsidiés ; lutter contre l’absentéisme ; postposer les recrutements de 3 à 6 mois en fonction du service et des besoins ; éviter les contrats de remplacement en cas de maladie ; pas de remplacement systématique en cas de démission : le remplacement potentiel devra être motivé et justifié ; suspendre provisoirement tous les avancements de carrière.

« Toutes ces mesures ont été présentées au personnel lors de l’Assemblée Générale «, explique le bourgmestre. « Il a parfaitement compris que ce n’est pas de gaîté de cœur que nous prenons ces décisions et que ce sont les seules possibles si nous voulons atteindre notre objectif prioritaire : maintenir l’emploi tout en continuant à servir notre population de manière optimale. »

Par ailleurs, il a également été demandé à tous les services de faire d’énormes efforts et d’éviter d’engager de grosses dépenses si cela n’est pas fondamentalement nécessaire et cela indépendamment des dépenses énergétiques. Le collège des bourgmestre et échevins y sera très vigilant.

Pas d’augmentation de la fiscalité communale

Concernant l’Impôt des Personnes Physiques (IPP) et le Précompte Immobilier (PRI), conformément à son engagement pris en 2013, la commune n’y touche pas ! « Les ménages ont suffisamment de difficultés avec l’explosion des prix de l’énergie. Nous refusons que la population paye un tribut supplémentaire à cette crise », insistent Benoît Cerexhe et Dominique Harmel. L’IPP est maintenu à 6 % et le PRI à 2.200 centimes additionnels, Woluwe-Saint-Pierre restant ainsi la 2 e commune avec la fiscalité la moins élevée de la Région Bruxelloise.

Le budget ordinaire de la commune de Woluwe-Saint-Pierre s’élèvera en 2023 à 97.342.370 euros de recettes et 97.263.974 euros de dépenses soit un boni de 78.396 euros.

Fonds de réserve et emprunt maîtrisé

Le budget extraordinaire 2023 de Woluwe-Saint-Pierre s’élève à 10,5 millions dont 6,5 millions de fonds propres et 4 millions de subsides. Il servira notamment à gérer, entretenir et améliorer le patrimoine communal ainsi que les espaces publics, à installer un tout nouveau terrain de rugby à la Cité de l’Amitié, à rénover les venelles du Chant d’oiseau, à alimenter un fonds d’investissement à hauteur d’un demi-million d’euros en vue de l’acquisition future, par la commune, de la zone affectée à la vie collective du projet d’aménagement des Dames Blanches, à poursuivre l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments communaux en vue de réaliser des économies d’énergie, etc.