Le Garage Picard devient le nouveau représentant officiel Renault et Dacia à Arlon

Déjà concessionnaire officiel des marques Alfa Romeo, Jeep, Fiat, Abarth, Brute et Fiat Professional, le Garage Picard Arlon devient également le nouveau représentant officiel Renault et Dacia, suite à la cessation d’activités de M. et Mme Schmit, gérants du Garage Robert Schmit, partis à la retraite après 40 ans de bons et loyaux services.

Rejoints par l’équipe du Garage Robert Schmit

En tant que représentant officiel Renault et Dacia, le Garage Picard Arlon reprend donc les mandats de vente et les mandats d’après-vente, assurant ainsi le suivi (entretien, réparation, livraison) des véhicules de ces deux marques. Pour amorcer ce nouveau virage et continuer de proposer un service unique et personnalisé aux clients fidèles et futurs, les collaborateurs du Garage Picard seront rejoints par l’équipe du Garage Robert Schmit.