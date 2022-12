Il s’engage dans un carrefour dangereux à Athus (Aubange), ne voit pas une moto arriver et c’est le drame: «Je dois vivre avec cette mort sur ma conscience»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Cela fait déjà plus de deux ans que Jordan (nom d’emprunt) vie avec une mort sur la conscience. Le 21 août 2020, il est aux environs de 7h30 lorsqu’il s’engage dans le carrefour de la rue de la promenade et de l’avenue de Luxembourg à Athus (Aubange). Au même moment, une moto arrive sur sa droite, et c’est le drame. Le conducteur perd le contrôle de son engin, glisse sur le sol et vient percuter la voiture de Jordan. L’homme de 52 ans perd alors tragiquement la vie. Mais que s’est-il passé ce matin-là ? Qui est fautif ?