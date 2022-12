Après 11 ans comme président du PTB en province de Liège, le Sérésien Damien Robert cède sa place à la compagne de Raoul Hedebouw, Laura Leon Fanjul

C’est une page qui se tourne à la tête du Parti des Travailleurs de Belgique et, plus précisément, au sein de la province de Liège. Après avoir « dirigé » localement le PTB durant 11 ans, Damien Robert vient en effet de céder son poste de président. Celui qui s’est fait remarquer comme conseiller communal à Seraing, farouche adversaire d’Alain Mathot et du PS local – avec une persévérance dans le dossier pourri du Cristal Park – aura permis à son parti de connaître de gros succès électoraux dans le bassin industriel liégeois. Le PTB compte en effet de nombreux conseillers communaux, est devenu le 2e parti à Seraing et Herstal, et compte également plusieurs députés, tant à la Région qu’à la Chambre.

Depuis le week-end dernier, c’est Laura León Fanjul qui a été élue nouvelle présidente du PTB en province de Liège. Quelque 120 militants se sont réunis pour définir ensemble les orientations pour les années à venir et ensuite désigner une nouvelle dirigeante. Le choix s’est donc porté sur cette Liégeoise de 38 ans, maman de deux enfants et compagne d’un certain Raoul Hedebouw, figure charismatique du parti.