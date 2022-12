Rhinopharyngite, laryngite, grippe…: les médecins généralistes sont submergés de boulot, «levé à 4 heures, je termine ma journée à... 23h»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La semaine dernière, le mercure est descendu sous la barre des 0ºC à plusieurs reprises. Il n’en fallait pas plus pour que prolifèrent les virus en tout genre. Et si aujourd’hui, les températures sont assez douces pour l’époque, cela n’empêche pas les malades d’affluer chez leur médecin traitant. Et dans notre province, ceux-ci ont pas mal de pain sur la planche en ce moment.