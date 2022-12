Journée internationale de l’orgasme, Jacqueline Galant buzze sur les réseaux sociaux: «C’est ma coupe du monde à moi!»

Un choix osé pour communiquer mais qui semble payer tant la publication sur ses réseaux sociaux fait le buzz. Les commentaires sont eux assez mitigés entre les personnes félicitant la bourgmestre pour son bilan comptable et ceux qui rigolent, voir se moquent de l’initiative de la membre du MR.

Si chaque jour est la journée internationale de quelque chose, Jacqueline Galant a choisi ce 21 décembre pour offrir à ses réseaux sociaux un photomontage digne des plus grands. Son visage photoshopé sur le corps de Lionel Messi, la bourgmestre annonce avoir un orgasme… car son budget est à l’équilibre.

« Tiens, tatouée aussi… il me semble que nous sommes plus nombreuses que je ne pensais. Puisque c’est la journée de l’orgasme, je retourne de ce pas au lit. Et merci pour le travail réalisé. », commente une habitante de Jurbise. « Je ne trouve pas les mots… », commente un autre.