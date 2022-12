Avez-vous vu Esmeralda Docq, âgée de 24 ans, disparue le 10 décembre dernier à Libramont ?

Esmeralda mesure 1m60 et est de corpulence mince. Elle a les yeux bleus, les cheveux auburn, mi-longs et ondulés.

Au moment de sa disparition, elle portait un pantalon slim foncé avec l’inscription « AIR » sur la cuisse gauche de marque « Nike », un T-shirt foncé, un sweat clair, une veste rose fuchsia à capuche, des bottines fourrées et une écharpe à carreaux noirs et blancs. Elle est en possession d’un sac à main rouge et blanc.