Soignies a présenté son budget pour cette nouvelle année. À l’ordinaire, la Ville reste en équilibre avec un léger boni de 328.000€ à l’exercice propre. Un équilibre inespéré il y a quelques mois encore, rendu possible grâce à une recette exceptionnelle du côté de l’Impôt des Personnes Physiques : en 2023, les communes recevront l’équivalent de 14 mois de recettes au lieu de 12. « On s’attend à une recette moindre les prochaines années. Nous avons thésaurisé ce surplus dans une provision et un fonds de réserve pour faire face aux défis futurs », explique la bourgmestre Fabienne Winckel (PS).