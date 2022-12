La librairie Filigranes à Bruxelles annonce un gros changement pour 2023: ses jours d’ouverture revus pour janvier

Fondée il y a 40 ans cette année, la librairie Filigranes avait opté pour une ouverture 365 jours par an, ce qui a contribué à sa notoriété et modifié sensiblement les habitudes des Bruxellois (et alentours) qui ont rapidement pris leurs quartiers, les dimanches et jours fériés, dans ce lieu emblématique.

En étant ouverts 65,5 heures par semaine, nous étions obligés de fonctionner avec plusieurs dizaines d’étudiants qui, même passionnés et rigoureux, ne remplacent pas le travail d’un libraire. En fermant les lundis, c’est-à-dire tout de même 10,5 heures par semaine, soit plus d’une journée de travail normale, nous pouvons mieux gérer les horaires de nos libraires professionnels et concentrer les compétences », explique Véronique Croisé, directrice de Filigranes en charge des finances, de l’administration, de l’organisation et des Ressources Humaines.