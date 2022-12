La fin de la politique zero covid inquiète: «Tout est rassemblé pour qu’un nouveau variant émerge de Chine»

Après d’importantes vagues de contestation sociales, le gouvernement chinois a décidé de laisser tomber sa politque zero covid. De nombreux citoyens chinois avaient en effet manifesté leur mécontentement ces dernières semaines. Nous passons donc d’une situation extrêmement stricte à la liberté totale, ce qui comporte des risques.

de videos

Interrogé par nos confrères de la « DH », le virologue Steven Van Gucht s’inquiète : « Tout est rassemblé pour qu’un nouveau variant émerge de Chine. Il y a une très grande population et d’un coup d’un seul, la circulation du virus va être énorme sachant que les citoyens ont été très peu exposés au virus pendant des années. Dans ces conditions, il est très probable qu’un nouveau mutant se développe et arrive ensuite jusqu’à nos portes. Leur immunité est plus faible, ils utilisent aussi un vaccin moins efficace et leur taux de vaccination n’est pas aussi élevé que chez nous. », alerte le virologue. « Il faut suivre la situation de très près et la Chine doit veiller à protéger sa population le plus possible, mais un nouveau mutant ne veut pas dire qu’il sera forcément plus dangereux pour nous. »