Gros changement en perspective à l’école communale Clair Vivre située entre la rue Notre-Dame et la rue de la Résistance à Evere. Pour le moment, les enfants disposent d’une grande cour de récréation pour s’amuser le temps de la pause. Cette surface bétonnisée n’offre quasi aucune place à la nature. D’ici quelques mois, elle va subir un grand lifting.

« On va réaménager l’ensemble de la cour pour en faire un espace plus vert et plus ludique avec un centre plutôt dédié à la rencontre », annonce David Cordonnier (PS), échevin de l’Enseignement.